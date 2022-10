Via dei matti numero 0, gli ospiti della settimana. Oggi lunedì 24 ottobre c'è Ghemon

24 ottobre 2022 a

a

a

Altra settimana intensa, a suon di musica, quella che si apre stasera in tv, lunedì 24 ottobre, su Rai 3 con il programma Via dei Matti n. 0. Sarà Ghemon il protagonista della prima puntata settimanale del formato condotto da Valentina Cenni e Stefano Bollani prodotto da Rai Cultura, in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.15. Martedì 25 sarà la volta della cantante Manuela Bollani e il 26 i musicisti Peppe Servillo e Javier Girotto. Giovedì 27 protagonista l’ironia di Greg e venerdì 28 Tenore de Orosei, uno tra i migliori interpreti nel vasto panorama delle musiche vocali sarde. Via Dei Matti n.0, come spiega la Rai, è un luogo magico pieno di note, incontri, jam session improvvisate, dove fare musica e parlare di musica insieme ai due padroni di casa, pronti a coinvolgere e intrattenere con gioia e ironia i tanti amici ospiti in studio e il pubblico che segue da casa. E' un programma di Valentina Cenni, Stefano Bollani, Fosco D’Amelio, Rossella Rizzi, Federico Baccomo, Duccio Battistrada, Lorenzo Scoles. La regia è di Alessandro Tresa. La fotografia è di Antonio Scappatura. Il divertimento assicurato, così come l'ascolto di buona musica.

App e social a Stasera tutto è possibile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.