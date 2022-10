Speciale Tg1 stasera domenica 23 ottobre su Rai 1. Alla scoperta della Cina

23 ottobre 2022 a

Speciale Tg1 stasera domenica 23 ottobre in seconda serata su Rai 1, a partire dalle ore 23.30. Un lungo viaggio alla scoperta della Cina. Sterminato paese che affascina e spaventa, aree rurali e metropoli, innovazione e antiche tradizioni: è il racconto di Marco Clementi. Non è facile visitare la Cina, soprattutto ora nel paese della tolleranza zero Covid. È già difficile arrivarci: visti centellinati, pochi e costosi i voli, quarantene all'arrivo. La troupe del Tg1 si è messa in viaggio dalla capitale Pechino a Canton, prima porta di accesso, nell’Ottocento, a un paese grande come un continente. Poi lo Sichuan: Chengdu, la città dei panda, Chonqing, dove sta sorgendo la prima “smart city” cinese. E ancora Suzhou, la Venezia d’Oriente, e le coltivazioni di tè e di riso del Guilin. Buddha e Confucio. I segreti della cucina cinese, la Grande Muraglia. Un viaggio che terminerà nella Grande Sala del Popolo, che affaccia su piazza Tiananmen. Le telecamere seguono il XX Congresso del Partito Comunista e raccontano in presa diretta la ormai certa rielezione di Xi Jinping, l’uomo più potente della Cina dai tempi di Mao. Le sue sfide al mondo: Taiwan a ogni costo e primato tecnologico. E l’accusa di violazione di diritti umani. Mentre la travolgente crescita economica segna i primi cedimenti, con la draconiana gestione della pandemia.

