Tennis, Lorenzo Musetti batte Matteo Berrettini e vince il torneo Atp 250 di Napoli

Tennis: è Lorenzo Musetti il vincitore del torneo Atp 250 di Napoli, nuovo appuntamento in calendario con un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. Il 20enne di Carrara, numero 24 del ranking, si è aggiudicato il derby in finale con Matteo Berrettini in due set con il punteggio di 7-6 (5), 6-2 in due ore e due minuti di gioco. Per il giocatore toscano si tratta del secondo titolo in carriera.

Ovviamente molto soddisfatto il tennista italiano: "E' ovvio che dispiace sempre un po' vincere contro un italiano e contro un amico, però in questi casi bisogna essere un po' egoisti e pensare alla propria carriera e al proprio momento. Sono veramente contento. Non è stato un match facile, eravamo entrambi un po' tesi all'inizio. Siamo stati bravi a non farci brekkare, poi il tie-break è stato molto combattuto - ha aggiunto - Nel secondo set ha prevalso un po' la fisicità, si è visto che Matteo faceva fatica con il piede. Ho fatto un gran torneo, dal non dover partecipare a vincere è molto bello".

"Ci sarebbe tanto da dire ma lo riassumo con un complimenti a Lorenzo. Io alla sua età giocavo ancora i Challenger. Per fortuna ce l'ho come compagno di squadra (in Coppa Davis, ndr), credo sia una buona notizia", ha dichiarato Matteo Berrettini. "E' stata quasi fino alla fine una bellissima partita, io ho provato in tutti i modi a darvi la finale che meritavate - ha aggiunto il tennista romano rivolgendosi al pubblico - Ci ho provato fino alla fine, grazie a tutti per il supporto. Cosa mi porto via da Napoli? Questo trofeo, l'ospitalità e la grandissima passione di Napoli per questo sport. Il calore che mi ha riservato questa città non si trova da nessuna altra parte al mondo".

