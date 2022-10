Zona Bianca stasera domenica 23 ottobre su Rete 4: nuovo governo, diritti LGBTQ+, reddito di cittadinanza e Covid

23 ottobre 2022 a

Le prime sfide del nuovo governo guidato da Giorgia Meloni, ma anche reddito di cittadinanza, diritti Lgbtq+ e Covid. Sono questi i principali argomenti della punta di Zona Bianca, stasera in tv, domenica 23 ottobre, su Rete 4. Il talk è condotto da Giuseppe Brindisi che insieme a diversi e autorevoli ospiti approfondisce i principali temi di attualità del momento. Ovviamente stasera al centro del dibattito il nuovo esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d'Italia. Ma si tornerà a parlare anche dei furbetti che si approfittano del reddito di cittadinanza e lo percepiscono senza averne diritto oppure non rispondono quando vengono chiamati per una offerta di lavoro. Previsto anche un focus sui diritti della comunità LGBTQ+ in Italia. Con il professore Mariano Amici, infine, approfondimento sulla situazione Covid e sulle teorie no vax che continuano a circolare sul web.

