Mina Settembre, stasera in tv domenica 23 ottobre. La trama

23 ottobre 2022 a

a

a

Stasera in tv, domenica 23 ottobre, su Rai 1 nuova puntata di Mina Settembre, una delle fiction più seguite e apprezzate. Serena Rossi veste i pani della protagonista e torna sulle tracce di Domenico, la sua vecchia fiamma. Cosa accade oggi? Diamo uno sguardo alla trama: Mina si imbatte in un caso estremamente delicato. Angioletta, una ragazzina con una disforia di genere che le sta rendendo la vita impossibile. Inoltre un incontro casuale tra Titti e Max ha fatto sì che quest’ultimo scoprisse la verità: il padre del bambino potrebbe essere lui. Mina non riesce a trovare il coraggio di dire tutto a Giulia, continuando a frequentare il suo studio senza rivelarle la propria scoperta. Per evitargli un guaio burocratico e legale, Mina si imbarca verso Taranto insieme a Domenico, alla ricerca del passato dell’uomo misterioso. I due si fanno sempre più vicini, anche se grava la bugia. Quando Domenico scoprirà che Mina ha mentito a Giulia in modo così vigliacco, proverà ancora attrazione per lei?

Il nuovo governo e il palazzo della camorra stasera a Non è l'Arena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.