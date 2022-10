Non è l'Arena, oggi domenica 23 ottobre su La7: anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti

23 ottobre 2022 a

Ovviamente sarà dedicata principalmente alla politica la puntata di oggi, domenica 23 ottobre, di Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7. Gli ultimi giorni sono stati intensi: le consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; l'incarico a Giorgia Meloni di costruire il governo; il giuramento e il passaggio delle consegne. Giletti con i suoi ospiti ripercorrerà le tappe senza ignorare polemiche e battaglie tra i partiti e all'interno degli stessi. Annunciata una lunga intervista al giornalista Gad Lerner, lontanissimo dalle idee del nuovo esecutivo. Giletti affronterà il tema con tanti altri ospiti tra cui Myrta Merlino, Aldo Cazzullo, Luca Telese e Augusto Minzolini. Un confronto di idee e pareri sulla prima donna della storia italiana nominata premier e sulle sfide che il suo governo deve affrontare, molto complesse, visto che il Paese è fortemente provato dall'aumento dei prezzi e dalla difficile situazione internazionale. Non solo politica nella serata di Non è l'Arena. Il programma di Massimo Giletti torna a Napoli per portare avanti l’inchiesta sul Palazzo della Camorra, un edificio che è di proprietà del comune ma in cui da oltre 20 anni gli inquilini sono tutti abusivi. Non è l'Arena cercherà di comprendere ancora meglio cosa succede nel palazzo e cosa dovrebbero fare le istituzioni per cancellare una vergogna del genere.

