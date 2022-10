Citofonare Rai 2 oggi domenica 23 ottobre, gli ospiti di Paola Perego e Simona Ventura

23 ottobre 2022 a

Citofonare Rai 2 oggi, domenica 23 ottobre, dalle 11.15 su Rai 2. Torna il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. In studio annunciata la presenza di Tosca D’Aquino, per ripercorrere i momenti più divertenti della sua carriera, tra cui il film cult “Il Ciclone”: immancabile l’intervento di Leonardo Pieraccioni. A seguire Max Giusti, attore e conduttore, in scena con la versione teatrale de “Il Marchese del Grillo”. Per l’occasione il divulgatore culturale Massimo Cannoletta mostrerà al pubblico la villa dove sono state girate le scene dell’indimenticabile film di Monicelli con Alberto Sordi. Continua la rubrica con Antonella Elia, l’inviata dell’amore che, in questa puntata, propone il racconto della coppia per eccellenza: Sandra e Raimondo. Come sempre in studio Simon And The Stars con le previsioni astrologiche segno per segno e la travolgente Valeria Graci con la rubrica sul gossip e le news “Vale Tutto”. Si chiude con il gioco dei Fagioli della Domenica. Solita puntata intensa e divertente con piacevoli ricordi e nuove scoperte nel mondo dello spettacolo e non solo.

