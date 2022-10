Linea Verde oggi domenica 23 ottobre alla scoperta di Val d'Orcia e Monte Amiata. Le anticipazioni

23 ottobre 2022 a

Linea Verde, lo storico programma di Rai 1, oggi domenica 23 ottobre fa tappa in provincia di Siena. Tra il Monte Amiata e la Val D’Orcia, si estende un territorio apprezzato in tutto il mondo per i suoi paesaggi, i prodotti tipici e la Storia. Ne parlano Peppone Calabrese e Beppe Convertini nella puntata di oggi a partire dalle ore 12.20.

Si parte da Radicofani per raccontare la storia di questa fetta della provincia di Siena. Qui il leggendario brigante Ghino di Tacco conquistò la rocca in epoca medievale lasciando ai posteri il mito di “ladro gentiluomo”. Non può mancare un’incursione nella gastronomia, con alcuni prodotti tipici come la “ciaccia alla ricotta”, morbida e gustosa focaccina, e i cantucci con canditi, mentre nella frazione di Contignano si assaggeranno i ravioli. Sempre nel territorio di questo comune parlano i pastori che producono il latte per il pecorino Toscano dop.

Dato il periodo autunnale uno spazio è dedicato ai funghi del Monte Amiata, con tutti i consigli per la raccolta in sicurezza. Sempre sull’Amiata prevista un’escursione in e-bike, tra le splendide faggete, con ragazzi della zona che si sono appassionati alla pratica del “downhill”. Le immagini racconteranno la conformazione geologica del territorio, dalle terme di Bagni San Filippo alle antiche miniere per arrivare a una serra per piante esotiche e da interno alimentata dall’energia geotermica. Si chiude con la gita di Francesco Gasparri sul Monte Labbro, luogo carico di bellezze naturali e di spiritualità.

