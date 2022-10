Brindisi, oggi domenica 23 ottobre in tv a Paesi che vai

23 ottobre 2022 a

a

a

Oggi, domenica 23 ottobre, in tv su Rai 1 dalle ore 9.40, Brindisi è la protagonista del nuovo appuntamento di Paesi che vai... luoghi, detti, comuni..., ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal Ministero della Cultura. Brindisi restò la "Porta d'Oriente" anche dopo la caduta dell'Impero Romano, diventando agli occhi dei Normanni, porto sicuro per la conquista di Bisanzio, e nei secoli successivi ultima tappa del viaggio prima della Terrasanta per pellegrini e cavalieri cristiani, che qui giungevano da tutto il mondo. Dalla Cattedrale voluta da Roberto Il Guiscardo, dove Federico II di Svevia sposò Jolanda di Brienne, il conduttore guida gli spettatori in un percorso templare, alla scoperta di una Brindisi segreta, nascosta tra i simboli di un antico tempio.

Lina Sastri, Valeria Marini, Cesare Bocci e Giorgio Pasotti ospiti di Farncesca Fialdini

Ma Brindisi è anche la città dei due castelli, uno di terra e uno di mare, dove si rievocano storie di combattenti e conquistatori, di intrighi e strategie che ne condizionarono la costruzione e lo sviluppo. Obiettivo, inoltre, sulla bellissima chiesa di Santa Maria del Casale, dove la bellezza grezza della pietra si è mescolata con i colori intensi di un imponente "giudizio universale".

Stasera torna Che tempo che fa: gli ospiti di Fabio Fazio

Il racconto di Livio Leonardi attraverserà i secoli incontrando principi normanni, cavalieri e principesse, pellegrini e potenti imperatori d'oriente, tra dominazioni e guerre, ma sempre brillanti rinascite. Si arriverà fino ai giorni nostri, alla scoperta di produzioni, italiane e internazionali che hanno scelto Brindisi come set per film e serie tv. E, infine, “Paesi che vai” si sposterà dalla Porta d’Oriente fino allo “sperone d’Italia”, dove si trova un parco nazionale che è quasi una regione nella regione, esteso su più di centoventimila ettari tra antiche foreste e arcipelaghi bagnati da acque cristalline.

Da Ballando con le Stelle al ricordo di Franco Gatti: la scaletta di Domenica In

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.