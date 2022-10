Da noi a ruota libera oggi domenica 23 ottobre, ospiti e anticipazioni

22 ottobre 2022 a

Oggi, domenica 23 ottobre, su Rai 1 dalle ore 17.20 nuovo appuntamento con Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini. Saranno Lina Sastri, Valeria Marini, Cesare Bocci e Giorgio Pasotti gli ospiti della puntata del programma realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e in onda tutte le domeniche immediatamente dopo Domenica In. Lina Sastri, tra le più grandi attrici italiane, è attualmente impegnata nella nuova fic-tion di Rai1 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso. Valeria Marini racconterà l’esperienza come showgirl tra le star di Tale e Quale Show. Cesare Bocci parlerà del cast della popolarissima serie tv Imma Tataranni e del suo impegno come testimonial di Save the Children. Giorgio Pasotti, infine, è tra i protagonisti nei nuovi episodi di Mina Settembre 2 su Rai 1.

