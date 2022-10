Tg2 Storie, stasera in tv sabato 22 ottobre: le anticipazioni

22 ottobre 2022 a

Da Stromboli alla vela, dalle donne al lago Scandarello e tanto altro. Stasera, sabato 22 ottobre, in seconda serata su Rai 2, a partire dalle ore 23.45, appuntamento classico con Tg2 Storie - I racconti della settimana. Nel servizio Fuoco amico si racconteranno la bellezza e la potenza della natura nell’eruzione di Stromboli: la sciara vista da vicino, reportage dall’isola del vulcano, più ammirato che temuto. In Donne in alta quota si mostra il punto di vista di Eleonora, da Roma in Abruzzo per gestire il rifugio Sebastiani, inaugurato il 22 ottobre di un secolo fa. Non c’è il wi-fi ma una finestra sulla vita.

In nome di Gecco, servizio che porta sulle sponde del lago Scandarello ripulite e vissute dagli amici: era il sogno di una delle vittime del terremoto di Amatrice. Salvate anche le sue api. Cento giorni nel Tirreno racconta un viaggio di amore e di cultura in barca a vela. La regata in solitaria del velista Davide Besan: a fumetti il diario di bordo. Con In fondo al mare si va a 37 metri di profondità, nella grotta di Cosquer che è stata riprodotta vicino Marsiglia in 3d per renderne accessibili le ricche testimonianze storiche.

L’inviato celebra un professionista storico del giornalismo: ha compiuto cento anni il giornalista Vittorio Mangili che per la Rai ha raccontato guerre, disastri e grandi eventi. Ai giovani colleghi dice: non abbiate paura. Il prof ragazzino racconta la storia di Mario Pavone, tre mesi fa il diploma nell’Istituto Tecnico di Atri, oggi docente nella scuola che aveva frequentato. Infine uno spettacolo per Beppe Viola, parole e pensieri del cronista sportivo scomparso 40 anni fa portate in scena dai suoi vecchi compagni di strada a Milano.

