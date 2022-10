Tg2 Dossier, viaggio sulle strade della musica americana: stasera sabato 22 ottobre su Rai 2

22 ottobre 2022 a

Stasera in tv, sabato 22 ottobre, in seconda serata su Rai 2, consueto appuntamento con Tg2 Dossier. “America, le strade della musica”, di Luca Raimondo è un viaggio alle origini dei generi della musica americana, frutto spesso dell’unione tra culture e popoli diversi. Dal Jazz ai musical di Broadway, dall’Hip-Hop al country. Musiche nate dall’orrore della schiavitù, dalla strada, da chi non aveva nulla, da famiglie e comunità rurali che hanno creato suoni e parole. Un reportage che partirà da New Orleans, dove tutto è iniziato e dove si custodisce la tradizione del jazz e poi a Nashville dove il country muove una vera e propria industria della canzone, a Memphis, culla del movimento per i diritti civili del Soul e del Rock ‘n’ Roll e infine a New York, dove tutto arriva per la conquista del mondo. Un viaggio attraverso i racconti di artisti, produttori, studiosi e testimoni di un passato straordinario, con uno sguardo al futuro. Tg2 Dossier va in onda anche in replica nella mattinata di domenica 23 ottobre alle 8.45 su Rai 2 e Rai Italia.

