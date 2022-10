Giampiero Mughini, il tumore e l'amore per la Juventus. Chi è la moglie Michela

22 ottobre 2022 a

Giampiero Mughini è uno dei grandi protagonisti della nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 in onda ogni sabato sera e condotto da Milly Carlucci. Il giornalista, noto anche come opinionista, balla in coppia con Veera Kinnunen e la su vena polemica è già balzata in prima fila. Anche perché le sue esibizioni hanno spaccato in due la giuria. Come nella prima puntata quando Guillermo Mariotto ha dato come voto zero al foxtrot della coppia. Mughini così ha dato campo libero al suo carattere focoso: "Io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti lo prendo a calci in culo". Una situazione sulla quale poi nella seconda puntata è tornata Selvaggia Lucarelli con conseguente altro momento di tensione.

Mughini - piuttosto riservato sulla sua vita privata - è sposato dal 1980 con la costumista Michela Pandolfi. La coppia non ha figli e vive a Roma. Mughini è innamoratissimo del suo cane Bibì: "con lui farei volentieri un passo a due" ha dichiarato proprio nella prima puntata di Ballando con le stelle. Recentemente ha raccontato di essere sottoposto, alcuni anni fa, a un intervento a causa di un tumore alla prostata che lo ha profondamente segnato.

Originario di Catania, 81 anni, Mughini dopo una lunga carriera giornalistica nella carta stampata ha iniziato a essere un personaggio noto grazie alla televisione. Ospite ricorrente prima di Ieri, Goggi e domani e poi del Maurizio Costanzo Show. Diventa soprattutto un volto conosciuto nelle trasmissioni sportive con interventi brillanti, polemici e coloriti, manifestando il suo amore per la Juventus. Mughini ha inoltre avuto anche una florida carriera da scrittore di libri.

