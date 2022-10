Un giorno in pretura, stanotte 22 ottobre su Rai3: il processo a suor Mariangela Farè

22 ottobre 2022 a

Stanotte consueto appuntamento del sabato in seconda serata inoltrata su Rai3, intorno a mezzanotte, con Un giorno in pretura. Lo storico format, uno dei più longevi della tv pubblica, con Roberta Petrelluzzi alla conduzione, oggi 22 ottobre 2022 si occuperà della storia di suor Mariangela Farè e di Eva Sacconago con una puntata intitolata La mala fede e che segue il processo in cui la suora venne condannata in via definitiva a 3 anni e 6 mesi (pena che ha già scontato) per abusi sessuali sulla giovane oratoriana di Busto Arsizio che si tolse poi la vita il 22 giugno del 2011 nella sua casa all’età di 27 anni.

Ma dove parte la storia di suor Mariangela e di Eva? Un giorno in pretura riporta indietro i telespettatori su Rai3 alla data al 2011. Quando la ragazza di 27 anni venne ritrovata impiccata in casa. Inizialmente, si ipotizzò un suicidio. Successivamente, però, emerse il rapporto tra la suora della chiesa di Sant’Edoardo di Busto Arsizio e la giovane donna. Le indagini portarono così alle accuse di violenza e molestie sessuali, violenza privata e stalking. Al centro del processo anche gli scritti e i diari dell’epoca con i dettagli della relazione tra la suora di 38 anni e la 15enne.

Un anno fa c'è stata la scarcerazione di suor Mariangela Faré uscita dal carcere nel 2021 dopo la condanna definitiva del 2019. La puntata di oggi è una replica.

