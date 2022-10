Luisella Costamagna, "come Moana Pozzi" il paragone di Mariotto: carriera e vita privata della giornalista

22 ottobre 2022 a

Luisella Costamagna si sta dimostrando di essere una delle concorrenti maggiormente portata per la danza e nelle prime due puntate di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ha ottenuto votazioni molte buone. Nonostante sabato scorso abbia dovuto esibirsi da infortunata. Nonostante la sua presenza sia stata a rischio sino alle ultime ore, nell'ultima puntata Costamagna ha danzato sulle note di una coreografia ad hoc, organizzata per non sforzare il ginocchio sinistro tenuto immobilizzato da un tutore. Oggi dovrebbe stare meglio e avere la possibilità di muoversi di più.

Nonostante la parziale mobilità, l'esibizione della giornalista con il ballerino Pasquale La Rocca è stata ancora una volta apprezzata. In particolare dal giudice Guillermo Mariotto che si è lasciato andare a un giudizio provocatorio e che immediatamente è diventato virale. "Loro sono una delle vere coppie, c’è un’intesa e un desiderio che sprizza voglia di fare e fare bene che è apprezzabilissimo. Più volte qua ci sono state esperte di divano che sul divano non hanno saputo fare molto tu invece te le sei cavata ballando. Comunque dalla giornalista è venuta fuori una Moana Pozzi" ha sibilato giudice sudamericano. Il riferimento alla celebre pornostar non è stato proprio gradito dalla diretta interessata, che seppur con il sorriso tra le labbra è sbottata: “Ma come ti permetti?!“. La tensione però non è montata perché lo studio è stato avvolto dalle risate e Selvaggia Lucarelli si è anche lei complimentata: "Noi abbiamo molti colleghi in comune e molti mi hanno detto ‘vedi che è di legno, è antipatica, sulle sue’. Invece devo dire che sei tutto all’apposto da come ti dipingono, completamente diversa”.

Torinese, 53 anni, laureata in filosofia, giornalista professionista dal 2000,Costamagna ha iniziato a lavorare negli anni Novanta. Il salto di qualità nel 1996 quando entra a far parte della squadra di Michele Santoro. Tra le sue conduzioni Omnibus estate e Agorà. Nella vita privata ha un compagno, lo scrittore Dario Buzzolan, e un figlio.

