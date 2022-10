Iva Zanicchi, il suo ballerino Samuel Peron è diventato papà: chi è la fidanzata Tania Bambaci ex Miss Italia

22 ottobre 2022 a

Fiocco azzurro a Ballando con le stelle. Il ballerino Samuel Peron - che in questa edizione del talent show di Rai1 fa coppia con Iva Zanicchi - è diventato papà. Ad annunciarlo sui social è stato lo stesso Peron: "Con tanta gioia vi comunico che stamattina Leonardo è finalmente nato". Il neonato è il frutto dell'amore del ballerino con la modella e attrice Tania Bambaci.

In queste prime due puntate la coppia Zanicchi-Peron è stata subito protagonista, più che in pista davanti alla giuria. La celebre cantante, spalleggiata dal ballerino, è stata protagonista di un alterco con Selvaggia Lucarelli. Zanicchi ha bisbigliato un insulto, rivolto alla giudice, nell'orecchio dell'insegnante dopo aver ricevuto il giudizio negativo sulla performance. Un commento che però è stato captato dai microfoni e diventato virale sui social. Poi sono arrivate le scuse che non sono bastate a tacitare le polemiche e la situazione resta potenzialmente ancora esplosiva.

Peron, originario di Marostica in provincia di Vicenza, ha 40 anni. Sin da piccolo ama danzare. All'età di 9 anni ha partecipato allo show Sabato al Circo nel corpo di ballo di Cristina d'Avena. Poi a Bravo Bravissimo condotto da Mike Bongiorno. Ha partecipato anche a musical (La febbre del sabato sera), spettacoli teatrali, fiction (Un caso di coscienza) e scritto un libro di racconti. Fa parte di Ballando con le Stelle dal 2005, anno della seconda edizione del programma. Un'edizione l'ha vinta in coppia con l'attrice Maria Elena Vandone. Oltre alla tv, Peron si occupa anche dell'Academy, un'accademia di ballo specializzata in danze latino americane, caraibiche, afro house e di squadra. La sua fidanzata, Tania, è siciliana e nel 2012 vinse Miss Italia.

