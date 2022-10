Maria Amelia Monti, chi è il marito e la fede buddista: carriera e vita privata

22 ottobre 2022 a

a

a

Maria Amelia Monti è un'attrice italiana, famosissima soprattutto in televisione negli anni Novanta e inizi anni Duemila. Sarà protagonista di un'intervista a Verissimo insieme alla collega Marina Massironi: le due brillanti attrici sono insieme a teatro nello spettacolo Il marito invisibile.

Tu si que vales, danze bollenti: Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez e Maria De Filippi, i social esplodono

Ma chi è Monti? Milanese, 61 anni, per molti anni è stata la moglie, per finzione scenica, di Gerry Scotti nella sit com Finalmente soli che è andata in onda su Canale5 per cinque stagioni. La sua popolarità però arrivò negli anni Ottanta con Drive In e La tv delle ragazze. A fatto parte di cast di alcune commedie italiane di successo come Miracolo italiano di Oldoini (1994) e Asini di Grimaldi (1999). Tra le altre fiction anche Amico mio e Amico mio 2, la serie tv Dio vede e provvede (tre stagioni).

Gerry Scotti torna al comando di "Lo show dei record": carriera e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Amelia Monti è sposata ormai da tanti anni con il drammaturgo e regista Edoardo Erba. La coppia ha tre figli: due naturali, Marianna e Leonardo, ed uno adottato di origini etiopi di nome Rabel. L’attrice è di fede buddista.

Giacomo Poretti, dal trio con Aldo e Giovanni al riavvicinamento alla fede religiosa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.