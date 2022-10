Tu si que vales, Sabrina Ferilli furiosa: "Ho iniziato portando i cappuccini sul set. Datevi una regolata"

22 ottobre 2022 a

a

a

"Io ho iniziato portando i cappuccini sul set agli attori. Tu stai qua e non te conosce nessuno. Ma datevi na regolata che state a manna er mondo sottosopra". Furiosa come non mai Sabrina Ferilli durante Tu Si Que Vales, come svela la clip che pubblicizza la puntata di stasera in tv, sabato 22 ottobre, e che è stata pubblicata sui social dalla produzione. Ma con chi ce l'ha quella che si può tranquillamente definire una delle attrici più amate dagli italiani? Impossibile capirlo perché il video si interrompe proprio dopo le sue urla. Probabilmente con un concorrente che l'ha fatta irritare. Di certo intensi gli sguardi dei giudici, inquadrati per pochi attimi. Cosa sarà accaduto durante la trasmissione in cui Sabrina Ferilli è alla guida della giuria popolare? Occorre aspettare questa sera per capire meglio cosa è accaduto e come l'hanno presa Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. Clicca qui per vedere la clip.

Francesco Gabbani ospite di Tu si que vales

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.