Ema Stokholma, le violenze della mamma poi la depressione. Il problema dell'inappetenza: "Devo mettermi la sveglia"

Ema Stokholma è una delle protagoniste di Ballando con le stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. La deejay (ma anche conduttrice e scrittrice) è una delle concorrenti più brave e nelle prime due puntante è sempre stata premiata dalla giuria con voti alti. Fa coppia con il ballerino Angelo Madonia.

All'anagrafe Morwenn Moguerou, Stokholma è nata dopo una breve relazione tra un ragazzo italiano, tornato in patria prima della sua nascita, e una ragazza francese con cui cresce insieme al fratello maggiore. Ma la sua infanzia è caratterizzata proprio dalla madre, che violenta continuamente sia lei che il fratello. "Erano violenze quotidiane, anche psicologiche" ha raccontato. Descriverà della sua infanzia nel libro Per il mio bene. A 15 anni riesce a scappare e raggiunge il padre a Roma, ma dopo pochi mesi si rende indipendente. Entra nel mondo della moda e in seguito in quello della musica, come dj, facendosi chiamare con lo pseudonimo di Ema Stokholma.

In seguito, nel 2013 esordisce in tv mentre nel 2015 inizia a lavorare come speaker a Rai Radio 2. In questi anni conosce Andrea Delogu, e tra le due si instaura subito un rapporto di grande amicizia. Le due hanno raccontato il loro rapporto in un incontro nel 2021, La forza dell’amicizia, condotto da Elvira Serra e Irene Soave. "Forse l’Infanzia particolare e difficile che entrambi abbiamo avuto ci ha unito e ci ha portato a capirci. Finché non è arrivata lei non sapevo cosa fosse l’amicizia, ho capito che era un pezzo di me quando sono stata male: ho sofferto di depressione, è stata dura, ma lei c’era. A volte quando stavo male lei era anche quella che mi diceva Però zia, che rottura starti dietro e mi spronava a tirarmi fuori ma senza mai giudicarmi. Questa non è un’amicizia, questa è Sparta! Perché lei mi ha resa forte, mi ha aiutato ad alzarmi tante volte". Ha raccontato anche di soffrire d'inappetenza ("devo mettermi la sveglia per ricordarmi di mangiare"). Fidanzata con il rapper Gemitaiz: adesso non si sa se abbia o meno un nuovo compagno.

