Tu si que vales, l'ospite di stasera sabato 22 ottobre è Francesco Gabbani

Sullo stesso argomento: Simona Izzo e Ricky Tognazzi ballerini per una notte alla corte di Milly Carlucci

22 ottobre 2022 a

a

a

Un grande ospite musicale per la puntata di stasera, sabato 22 ottobre, del talenta show Tu si quei vales, programma di punta delle reti Mediaset, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Alla corte di Maria De Filippi, infatti, ci sarà Francesco Gabbani che presenterà un medley dei suoi maggiori successi. Come al solito sul palcoscenico si avvicenderanno artisti semi sconosciuti che proporranno esibizioni e numeri di ogni tipo. Non mancheranno i classici aspiranti fenomeni non in grado di tenere la scena e magari accolti nella Scuderia di Gerry Scotti. Lui è uno dei quattro giudici, insieme alla stessa De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi. La giuria del pubblico è guidata da Sabrina Ferilli, mentre a presentare la serata il trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, affiancati dalla giovane mascotte Giulia Stabile.

Sapiens e le grandi civiltà del passato scomparse misteriosamente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.