Melissa Panarello, chi è il fidanzato e l'amore per Cosmo: "Mi ha fatto scoprire la felicità".

A vent’anni di distanza dalla pubblicazione di quello che fu un vero caso editoriale, Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire, la scrittrice Melissa Panarello si racconta a Verissimo.

Ma chi è la scrittrice? Nota anche con lo pseudonimo di Melissa P., è originaria di Catania ma è cresciuta ad Aci Castello e ha 36 anni. Dopo aver frequentato il locale liceo classico Cutelli, ha esordito come scrittrice nel 2003 a 17 anni con il romanzo erotico-semiautobiografico Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire, diventato in breve tempo uno straordinario successo editoriale, nella storia dell'editoria italiana. A dicembre del medesimo anno, il romanzo era distribuito in 42 nazioni. Oltre due milioni di copie vendute e un film intitolato proprio Melissa P prodotto da Francesca Neri e diretto da Luca Guadagnino da cui però la giovane autrice prese polemicamente le distanze, non riconoscendola come un'opera conforme alla poetica del testo originale. Nel 2005 pubblicò il suo secondo romanzo, L'odore del tuo respiro, nel 2006 la sua terza opera, In nome dell'amore. Nel 2010 pubblica il suo quarto libro, il romanzo Tre, il primo ad essere pubblicato con Giulio Einaudi Editore dopo la rottura con il precedente editore Fazi. Ha poi partecipato come ospite fisso del programma Victor Victoria e ha collaborato, in qualità di opinionista, con diversi quotidiani e settimanali. Ancora nel 2011 pubblica il suo sesto libro, In Italia si chiama amore, un libro-inchiesta sul sesso e gli italiani nata dalla collaborazione con il periodico Sette. Nel 2015 ha partecipato alla decima edizione de L'isola dei famosi. Due anni fa ha costituito l'agenzia letteraria Pal (Piccola agenzia letteraria).

Amante dell'astrologia, nell'ottobre del 2019 è diventata mamma di Cosmo ("Ha dato un senso alla mia vita che prima non aveva. Mi ha fatto capire per la prima volta cosa significa essere felici e non mi sembra poco") e trovato l'amore con un altro scrittore, Matteo Trevisani. In precedenza Melissa è stata impegnata con Thomas Fazi, figlio dell’editore che le ha pubblicato i primi libri. La coppia è rimasta insieme per diversi anni, fino al 2008 e sono tutt’ora in buoni rapporti, nonostante la Panarello abbia avuto diverse lotte giudiziarie con il padre di Thomas, Elido Fazi, per questioni economiche. È stata fidanzata anche con Bernardo Barilli, regista molto più grande di lei.

