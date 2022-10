Simona Cavallari, chi è il suo fidanzato Giovannino. La dolorosa separazione da Daniele Silvestri

22 ottobre 2022 a

Simona Cavallari, tra le protagoniste della serie Viola come il mare, ospite di Verissimo oggi sabato 22 ottobre 2022. Sarà intervistata da Silvia Toffanin, tra carriera, ultimo impegno lavorativo e un pizzico di vita privata.

Ma chi è Cavallari? Romana, 51 anni, esordisce giovanissima, a 7 anni, nella pubblicità della Fiat 127. Il suo esordio in tv risale al 1982 in Colomba, regia di Giacomo Battiato, dopo essere stata notata da un agente a una sfilata per bambini. Nel 1985 debutta nel cinema diretta da Damiano Damiani con il film Pizza Connection, dove ha il suo primo ruolo da protagonista. Alcuni anni dopo interpreta il ruolo di Ester Rasi nella serie televisiva La piovra 4 (1989). Nel 1994 partecipa al Festival di Cannes con il film Il sogno della farfalla, regia di Marco Bellocchio. Numerose le fiction a cui partecipa (gran successo anno Il capo dei capi nel 2007 e la serie Squadra antimafia dal 2009 al 2012).

Sul fronte della vita privata, Cavallari ha avuto una lunga relazione con il cantautore Daniele Silvestri (insieme hanno due figli) durata dal 1998 al 2009. Poi è seguito un momento complicato in cui ha raccontato, in una intervista a Diva e donna, di aver pensato di farla finita. Poi nel novembre 2011 è nato il suo terzo figlio avuto dal compagno Roberto Libertini. Nel dicembre 2013 la coppia si è separata. Dall’agosto 2019 si è legata all’imprenditore Giovannino Glorio, con il quale sembra condividere una meravigliosa storia d’amore. Cavallari, amante della Sardegna e cittadina onoraria di Posada, è buddhista.

