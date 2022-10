Stefania Orlando, la separazione dal marito Simone Gianlorenzi. Il matrimonio con Roncato e le recenti accuse

22 ottobre 2022 a

Silvia Toffanin accoglierà nella puntata odierna di Verissimo - sabato 22 ottobre 2022 - Stefania Orlando. La showgirl sta affrontando la separazione dal marito Simone Gianlorenzi. "Sto provando a vivere questo dolore come un'opportunità. È come se avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono incuriosita, ma allo stesso tempo smarrita. Sono passata dal noi al più semplice io. La solitudine? Non mi spaventa affatto", ha raccontato al settimanale Chi.

Ma chi è Orlando? Romana, 55 anni, è tra i personaggi televisivi tra i più apprezzati dal pubblico. Lanciatasi a Scommettiamo Che…? come valletta, è stata poi una colonna della storica trasmissione I fatti vostri, Il lotto alle otto, Piazza Grande e Unomattina in famiglia. Recentemente si è messa alla prova anche con i reality partecipando e arrivando sino in fondo al Grande Fratello Vip. Proprio dopo l'esperienza nel reality di Canale5 è iniziata la crisi con il marito, sposato nel 2019 dopo una relazione iniziata nel 2008. “Abbracciare mio marito dopo sei mesi mi sembrava quasi strano. Quando sono uscita c’è stato un momento di timidezza, diciamo pure di imbarazzo. Riprendere l’intimità di prima è stato un po’ problematico. Non è stato semplice. Non so come spiegare il mio senso di imbarazzo. Nel Grande Fratello Vip si vive una realtà completamente diversa e distaccata. Lì dentro mi sentivo protetta. Ero come in una bolla, dovevo pensare solo alle dinamiche del gioco ma non avevo altri pensieri” ha confessato in un’intervista al settimanale DiPiù.

Orlando dal 1997 al 1999 è stata sposata con Andrea Roncato con cui era legata dall'inizio degli anni Novanta. Un addio quello tra la showgirl e il noto attore che ha lasciato velenosi strascichi negli anni. Non sono mai mancati. L'ultimo risale a un'intervista rilasciata da Roncato, qualche settimana fa al Corriere della Sera: “La signora se n’è andata, capita. Sul momento dissi che era colpa mia, che uscivo troppo la sera, che frequentavo compagnie sbagliate, dove girava la cocaina. Allora scrissero che ero finito nel tunnel della droga, quando mai, è stato un periodo, poi si è chiuso, non bevo alcolici, giusto mezzo bicchiere di Lambrusco”, asserisce l’attore, che poi svela il vero motivo per cui la relazione si è conclusa: "Stefania aveva un altro, Paolo Macedonio, punto. In questa storia non vedo santi né eroi, ci sono rimasto male sì, ma nemmeno più di tanto”.

