Linea Blu, oggi sabato 22 ottobre su Rai1: viaggio a Linosa, poi a Gorgona ultima isola carcere

Pomeriggio in compagnia di Linea Blu anche oggi, sabato 22 ottobre 2022, su Rai1 con Donatella Bianchi sempre alla guida di un format, quello che racconta il mare italiano (e non solo), ormai diventato appuntamento imprescindibile del weekend. In attesa del cambio della guardia con il suo fratello Linea Bianca. Il programma va in onda dalle ore 14.

In questa puntata la conduttrice andrà alla scoperta di Linosa. L'isola dell’arcipelago pelagico, quella che più di ogni altra ha mantenuto inalterato il suo fascino. A Linosa, infatti, si può tornare a distanza di anni e ritrovarsi magicamente immersi in un’atmosfera che riporta agli anni Cinquanta, fermi a quei valori di bellezza e autenticità che accolgono ogni visitatore non come ospite, ma come parte di una comunità. Dai fondali dell’isola, alla scoperta del relitto Martin Baltimore, un aereo britannico affondato nella seconda guerra mondiale, all'oasi di biodiversità, tra pesci pappagallo, banchi di barracuda e ricciole. Fabio Gallo questa settimana sarà a Gorgona, l’ultima isola carcere del nostro Paese.

