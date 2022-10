Linea Verde, oggi sabato 22 ottobre doppio appuntamento su Rai1: Explora in Toscana, Life a Como

22 ottobre 2022 a

Consueto doppio appuntamento del sabato - oggi 22 ottobre 2022 - con i due spin off di Linea Verde: Linea Verde Explora prima e poi Linea Verde Life. Come al solito al centro di entrambe le declinazioni dello storico format di Rai1 ci sono le bellezze italiane, le tradizioni, l'enogastronomia ma anche le innovazioni, la sostenibilità e la proiezione nel futuro.

Linea Verde Explora (Rai1, ore 12) sarà in Toscana per un viaggio in cui Federico Quaranta e Daria Luppino - la coppia al timone del programma - racconteranno il territorio.

Linea Verde Life (Rai1, ore 12,25) vedrà invece Daniela Ferolla e Marcello Masi alla scoperta di Como, in un percorso all'insegna dell'innovazione. Dalla più importante scuola in Italia per la formazione "green" dei futuri agricoltori, giardinieri, coltivatori a un antico cotonificio, che ospita centocinquanta start-up e piccole aziende tutte dedite alla ricerca di soluzioni innovative. E poi il ritratto della città, delle sue Ville, e del suo più illustre cittadino, Alessandro Volta, attraverso luoghi segreti in cui realizzò alcune delle sue più importanti scoperte. Infine, il giro del gusto e la ricetta di Federica De Denaro.

