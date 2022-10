Elena Ballerini, chi è il marito: carriera e vita privata del concorrente di Tale e quale show

21 ottobre 2022 a

a

a

Elena Ballerini è una delle protagoniste di Tale e quale show, il programma in onda ogni venerdì sera su Rai1 e condotto da Carlo Conti. La conduttrice e cantante è una delle concorrenti candidate a fare meglio nella trasmissione.

Tale e quale show, scaletta concorrenti e imitazioni: Antonino in testa alla classifica

Ma chi è Ballerini? Genovese, all'anagrafe Elena Pappalardo, 38 anni, cresciuta a Loano, fin da bambino ha studiato canto, recitazione scrittura. A 16 anni ha iniziato a studiare musica jazz, poi quella soul e si avvicina al mondo dei musical. Dopo aver studiato anche dizione, la sua prima apparizione tv è in La terra delle meraviglie, in onda su Rai2. Poi viene scelta come inviata della trasmissione La tv ribelle (Rai Gulp) ed esordisce come attrice con un piccolo ruolo nella miniserie televisiva Un matrimonio, diretta da Pupi Avati. Dopo altre esperienze entra nel cast di Mezzogiorno in famiglia (Rai2), un'esperienze che durerà quattro stagioni. Nel 2018 pubblica il suo primo libro Come non darla...vinta, sul trinomio potere-sesso-libertà ai giorni nostri. Nel 2020 il ritorno in tv: presenta Quattro zampe in famiglia (Rai2) mentre dallo scorso anno fa parte del cast di Citofononare Rai2.

Antonino Spadaccino vola a Tale e quale show: l'ex Amici sempre in testa alla classifica

Sulla sua vita privata si sa che nel 2016 ha sposato, a Portofino, il manager Luca Federico Ghini. Due anni dopo è nato il figlio Alberto Emanuele.

Samira Lui, professoressa del programma L'Eredità ora si traveste e canta a Tale e Quale Show

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.