Propaganda Live, stasera in tv 21 ottobre su La7: reportage su Berlusconi, tra gli ospiti Smutniak e Silvestri

Stasera in tv - venerdì 21 ottobre - su La7 consueto appuntamento con Propaganda Live (dalle ore 21,15), il talk di Diego “Zoro” Bianchi che ogni settimana scandaglia i temi caldi della settimana analizzandoli col sorriso sulle labbra. Tra approfondimenti, dibattiti e reportage inediti, il conduttore accompagna il suo pubblico in un nuovo viaggio nell’attualità, puntando i riflettori sulle ultime evoluzioni della politica italiana. In particolare oggi focus sull'incarico di formare il governo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato a Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia).

Il padrone di casa prenderà la scena col suo immancabile reportage, che anche stavolta racconterà le ultime evoluzioni della politica italiana. Zoro stringerà il suo zoom sulla figura di Silvio Berlusconi, tornato all’improvviso alla ribalta come ago della bilancia (o possibile sabotatore) nelle consultazioni per la creazione del nuovo esecutivo.

Ospite in studio Kasia Smutniak, ammirata lo scorso luglio sugli schermi di La7 come protagonista della serie Domina. Con l’attrice italo-polacca si parlerà di diversi temi dell’attualità, dalla situazione politica attuale al diritto all’aborto, e infine presenterà al pubblico il suo ultimo film Colibrì tratto dall’omonimo romanzo premio Strega. Spazio poi all’ospite musicale della serata, il cantautore Daniele Silvestri, che resterà in scena durante tutto l’arco della diretta un qualità di frontman della Propaganda. Previsto anche un gradito ritorno, ovvero lo scrittore Valerio Aprea che presenterà un suo monologo inedito. Poi oltre alla solita truppa d’invitati che ormai da anni ogni venerdì colorano il prime time di La7 con la loro ironia e la loro capacità di raccontare e analizzare l’attualità politica e sociale e del paese. Zoro sarà affiancato dal suo braccio destro, il vignettista Marco “Makkox” D’Ambrosio, e dall’ormai storico cast di ospiti fissi composta da Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. E poi i video esilaranti dell’inviato speciale Memo Remigi e il contributo di Andrea Pennacchi.

