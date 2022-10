Quarto Grado, stasera in tv 21 ottobre su Rete4: nuova testimonianza sul caso di Silvia Cipriani

21 ottobre 2022 a

Stasera in tv - 21 ottobre 2022 - consueto appuntamento del venerdì con Quarto Grado su Rete4 (dalle ore 21,20). Alla conduzione del programma che si occupa di approfondire i casi di maggiore interesse pubblico sempre Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma, a cura di Siria Magri, apre con la misteriosa morte di Silvia Cipriani, originaria di Rieti e trovata senza vita lo scorso 28 settembre, dopo che non se ne avevano notizie da due mesi. Come è possibile che l’ex postina di 77 anni sia finita in un burrone, a Scrocco di Montenero? Intanto, una nuova testimonianza fa emergere altri indizi.

Al centro della puntata, anche il caso di Vinitha Nicolò, 39enne bengalese, il cui corpo è stato ritrovato senza vita il 29 settembre, nella gola del torrente Pongaiola, in Val di Non, in Trentino. L’allarme era stato lanciato dai genitori. Intanto, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti. Tra le ipotesi al vaglio, la caduta accidentale dal sentiero che stava percorrendo: il luogo è molto impervio ed è possibile che la donna sia scivolata. Chi indaga, però, si chiede cosa sia successo la sera prima della sua morte.

