Alan Sorrenti, chi è la sua compagna: la scelta del buddismo, "mi ha fatto uscire da un momento oscuro"

Alan Sorrenti è tornato sulla cresta dell'onda e sta promuovendo il suo nuovo album intitolato Oltre la zona sicura che arriva 19 anni dopo l'ultimo. Ospite di Oggi è un altro giorno (Rai1), nel salotto di Serena Bortone racconterà la sua carriera dando spazio anche alla sua vita privata. Tra i cantanti più amati, Sorrenti ha avuto grande successo tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, con il brano Figli delle Stelle che ha segnato intere generazioni ed è famoso ancora oggi pure tra i più giovani.

Alan Sorrenti, nuovo album per il figlio delle stelle: "Oltre la zona sicura"

Il suo ultimo lavoro è un disco ricco di sfumature che tocca tutti i periodi storici di Alan Sorrenti, che fa ballare e commuovere, splende di luce e "trasporta l’ascoltatore in un prisma di colori che parte dagli anni Settanta e arriva al futuro" racconta rockit.it. Dalla disco dance marchio di fabbrica di Sorrenti del singolo Giovani per sempre al sound sintetico degli anni Ottanta di Pura vida, aggiornato al 2022, passando per la sottile e suadente psichedelia acustica di Luce magica, la dance floor pura che fa muovere tutti i muscoli del corpo di Inversione di tendenza. Un ritorno importante quello di Alan Sorrenti, per lui e tutti gli appassionati. A novembre inizierà anche un tour nei club più importanti d'Italia (prima data il 17 novembre a Napoli).

Ma chi è Sorrenti? Originario di Napoli, 72 anni da compiere il prossimo dicembre, raggiunse l'apice del successo con due brani: Figli delle stelle nel 1977 e L’unica donna per me nel 1979. Con quest’ultima ha vinto anche il Festivalbar. Burrascosa la sua vita privata. La lunga relazione con la modella americana Tony Lee Carland terminò con l'arresto del cantante dopo una violenta litigata e una brutta storia di droga. In una recente intervista al Corriere della Sera Sorrenti ha parlato della sua nuova compagna Barbel e del figlio Sky Julian Markus che ha 19 anni. Nel corso degli anni si è convertito al buddismo ("mi ha fatto uscire da un momento oscuro"); ha inoltre una sorella, Jenny, pure lei cantante, con cui è molto legato.

