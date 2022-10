Marco Frittella, chi è il direttore di Rai Libri: vita privata, carriera e quella passione per la Ternana

21 ottobre 2022 a

Marco Frittella ospite di Oggi è un altro giorno (Rai1) nella puntata di oggi, venerdì 21 ottobre. Il giornalista, negli ultimi anni volto del programma Unomattina, dallo scorso marzo è il direttore editoriale di Rai Libri. Recentemente ha lui stesso pubblicato il libro dal titolo L'oro d'Italia, in cui l'autore racconta - attraverso la voce di archeologi, manager, politici - le storie dei recuperi degli straordinari beni culturali e artistici del nostro Paese.

Ma chi è Frittella? Ora residente a Roma, 64 anni, è entrato giovanissimo in Rai: tra il 1979 e il 1982 è stato redattore di Agricoltura Domani, rubrica di Rai1, ed è sua la proposta di cambiare il titolo in Linea Verde. Capo ufficio stampa dal 1982 al 1987 del gruppo parlamentare della DC alla Camera dei Deputati, è stato inviato a Berlino durante il crollo del muro e si è occupato anche della guerra civile in Libano. Nel 1993 l'ingresso al Tg1. Dal 2007 è anche docente all'Università Tor Vergata di Roma dove insegna giornalismo politico e radiotelevisivo nel corso di laurea magistrale in scienze dell’Informazione, della comunicazione e dell’editoria e nel master di II livello di comunicazione politico-istituzionale della facoltà di giurisprudenza. Numerosi i suoi corsi di comunicazione anche presso la Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia e presso quella di giornalismo dell'Università di Salerno. Tra le sue pubblicazioni anche Italia Green, la mappa delle eccellenze del made in Italy ambientale. Per due anni, con Monica Giandotti, ha condotto Unomattina.

Frittella indossa spesso cravatte rossoverdi essendo un dichiarato tifoso della Ternana. Molto riservato sulla sua vita privata, cresciuto in Umbria, ad Amelia nel Ternano. Ha perso il padre, che gestiva l'edicola della stazione di Orte, quando aveva 14 anni, ha tre figli.

