Tale e quale show, stasera in tv 21 ottobre su Rai1: scaletta concorrenti e imitazioni

Stasera in tv - venerdì 21 ottobre 2022 - nuova puntata di Tale e quale show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti e in onda dalle ore 21,25. Oggi i concorrenti, undici più un "ripetente", si mettono in gioco come sempre nella gara di imitazioni di alcuni dei più grandi interpreti della musica nazionale e internazionale. Per vincere il titolo occorre convincere, oltre che il pubblico a casa, anche la giuria in studio formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa.

Dopo l'ultima puntata - vinta ex aequo da Valentina Persia e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli - la classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e dunque è possibile già in questa quarta puntata una vera rivoluzione.

La lista delle imitazioni di oggi: Rosalinda Cannavò – Francesca Michielin; Samira Lui – Jennifer Lopez; Valeria Marini – Shakira; Alessandra Mussolini – Milva; Valentina Persia – Gabriella Ferri; Andrea Dianetti – Achille Lauro; Claudio Lauretta – Renato Zero; Gilles Rocca – Jon Bon Jovi; Antonino – Rod Stewart. Il "ripetente" Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli – Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

