Stati Uniti, Kevin Spacey: per la giuria l'attore "non ha molestato Anthony Rapp"

Verdetto favorevole per Kevin Spacey: una giuria di New York lo ha ritenuto non responsabile delle accuse di aver molestato l’attore Anthony Rapp. I giurati, riferisce la Cnn, hanno deliberato per circa un’ora e hanno concluso che Rapp non ha dimostrato che Spacey "ha toccato una parte sessuale o intima". Il giudice Lewis Kaplan ha così formalmente respinto il caso.

Questo il verdetto della giuria che porta a conclusione il processo civile innescato dalle accuse lanciate dal 2017 da Rapp, che aveva chiesto un risarcimento di 40 milioni di dollari. Le deliberazioni sono durate poco più di un’ora. Quando il verdetto è stato letto, Spacey ha abbassato la testa, poi ha abbracciato avvocati e altre persone prima di lasciare l’aula. Il protagonista di ’House of Cards’ era accusato di avance sessuali nei confronti di Rapp dopo una festa, nel 1986, nell’appartamento di Spacey a Manhattan.

