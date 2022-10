Piazzapulita stasera giovedì 20 ottobre su La7: ospiti e anticipazioni

20 ottobre 2022 a

Le consultazioni per la formazione del nuovo governo, i rapporti tra Silvio Berlusconi e la Russia di Putin, la crisi economica, il caro energia, le spaccature nel centrodestra e nel centrosinistra. Sono questi i temi della puntata di PiazzaPulita che andrà in onda stasera in tv, giovedì 20 ottobre, su La7. Inizio alle ore 21.15 per il talk condotto da Corrado Formigli che si annuncia più intenso che mai alla luce della situazione politica italiana. Ad agitare il clima nazionale, in una fase delicatissima, sono soprattutto gli audio dei discorsi di Berlusconi durante l'assemblea dei parlamentari di Forza Italia, diffusi dall'Agenzia LaPresse. Annunciati reportage e servizi, non mancherà ovviamente Stefano Massini che sarà protagonista di uno dei suoi racconti. Tra gli ospiti ci saranno la storica Eva Cantarella; i giornalisti Francesco Borgonovo, Fabrizio Roncone e Alessandra Sardoni; il professore dell’Università Bocconi Tito Boeri; lo storico Franco Cardini; Laura Boldrini e Alessandro Zan.

