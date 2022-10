Dritto e rovescio stasera giovedì 20 ottobre su Rete 4. Le anticipazioni

20 ottobre 2022 a

a

a

Stasera in tv, giovedì 20 ottobre, su Rete 4 in prima serata appuntamento con Dritto e Rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio. Ovviamente al centro del programma le consultazioni per la formazione del nuovo governo e la polemica all'interno del centrodestra e di Forza Italia, evidenziata dagli audio di Silvio Berlusconi, registrati durante l'assemblea dei parlamentari azzurri e resi pubblici. Nella puntata di questa sera annunciato anche un ampio approfondimento sulle sfide che il nuovo esecutivo sarà chiamato a fronteggiare fin dal suo insediamento: dalla crisi energetica al caro vita, dai rapporti con gli altri Paesi alla guerra tra Russia e Ucraina. Focus, infine, sul Reddito di cittadinanza. Prevista la presenza di Andrea Delmastro Delle Vedove, Alessandro Cattaneo, Andrea Romano, Galeazzo Bignami, Luigi De Magistris, Marta Collot, Antonio Misiani, Alessandro Morelli e Andrea Ruggieri.

Il mistero Moby Prince dopo 31 anni: film documentario su Rai 2

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.