Grande Fratello Vip stasera giovedì 20 ottobre su Canale 5. Nuovi colpi di scena. Ecco chi esce

Cosa succederà questa sera, giovedì 20 ottobre nella casa del Grande Fratello Vip? Grande attesa per la puntata di oggi del programma condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini e in cui interpretano il ruolo di opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Il reality show ha annunciato la presenza in studio di Marco Bellavia per un lungo confronto con lo stesso Signorini prima e poi con gli ex coinquilini che lo hanno bullizzato fino alla resa e all'uscita dalla casa. Sono annunciati anche nuovi sviluppi sulla lite tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Ma chi abbandonerà la casa? Al televoto Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Secondo i sondaggi della rete il pubblico è ancora indeciso. Non resta che attendere nella certezza che non mancheranno ulteriori colpi di scena e sorprese, come ci ha ormai abituato il reality di Canale 5.

