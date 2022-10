Sopravvissute stasera giovedì 20 ottonre su Rai 3. Le anticipazioni

20 ottobre 2022 a

Sopravvissute. Stasera in tv, giovedì 20 ottobre, su Rai 3 in seconda serata (dalle 23.25) il programma di Matilde D’Errico che racconta le storie delle donne che hanno dovuto affrontare la mentalità tossica e pericolosa, di chi le concepisce come qualcosa su cui esercitare potere e possesso. La prima storia di stasera è quella di Laura, costretta a vivere nascosta per quattro anni, da quando, nel 2018, un uomo molto più grande di lei comincia a farle avances insistenti che lei rifiuta con fermezza. È un rifiuto che l’uomo non accetta e mette in atto comportamenti persecutori: segue la donna ovunque, si apposta sotto casa e sotto l’ufficio, si fa vedere persino davanti alla scuola dei figli di lei. Laura decide allora di denunciarlo, anche se questo passo ufficiale non induce l'uomo a desistere.

La macchina della giustizia ancora una volta si muove con lentezza, la burocrazia giudiziaria non aiuta. Il senso d’ impotenza, misto alla paura, spinge Laura a lasciare il lavoro, la inibisce anche nelle azioni più semplici come uscire con i propri figli a fare una passeggiata. La sua vita diventa un carcere con un fine pena incerto perché, a oggi, la situazione non è cambiata. La seconda storia è quella di Elisa, atleta di fama internazionale, schermitrice di talento e campionessa olimpica. La sua vita è costellata di successi, ma anche lei ha vissuto in passato una relazione tossica.

A 17 anni conosce un ragazzo di cui si innamora perdutamente e che esercita su di lei un grande fascino. Sin dall’inizio della storia lui si dimostra geloso e possessivo, sopporta malvolentieri le sue assenze e ogni allenamento di scherma diventa una scenata di gelosia. Elisa crede erroneamente che tutto ciò sia la prova di un grande amore. Con il passare del tempo, decide di lasciare anche la scherma sperando di mettere così un freno alla gelosia del ragazzo. Ma non sarà così: il fidanzato diventa ancora più pressante. Quando la relazione inizia a diventare pericolosa, Elisa comprende la situazione e decide di porre fine a quel legame nocivo. Storie che fanno male e che spiegano, per l'ennesima volta, quanto ancora non sia equilibrato il rapporto tra uomini e donne nel nostro Paese.

