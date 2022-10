Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso, stasera giovedì 20 ottobre nuova fiction su Rai 1

20 ottobre 2022 a

Stasera in tv, giovedì 20 ottobre, su Rai 1 in prima serata Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso. Massimiliano Gallo è l'avvocato Malinconico, iconico personaggio nato dalla penna di Diego De Silva: un legale semi-disoccupato, un marito semi-divorziato, e soprattutto un grandioso, irresistibile filosofo naturale. Capace di dire cose grosse con l'aria di sparare fesserie e di affrontare la camorra come l'amore con la stessa piroettante, alogica, stralunatissima forza. Malinconico trascina il pubblico nelle sue vicende sgangherate e irrisolte mostrando il mondo attraverso uno sguardo ironico e autentico, costringendo a pensare, ridendo. Avvocato d'insuccesso, forse più psicologo che avvocato, Vincenzo Malinconico arriva sugli schermi di Rai 1. Ad accompagnare le vicende dell'avvocato d'insuccesso, un cast di tutto rispetto che vede la partecipazione straordinaria di Lina Sastri accanto a Teresa Saponangelo, Denise Capezza, Francesco Di Leva e molti altri.

Nato da una coproduzione Rai Fiction e Viola Film, "Vincenzo Malinconico" conduce il pubblico di Rai 1 nella magia della Campania, tra Salerno e la Costiera Amalfitana. Alla scoperta, come sottolinea il regista Alessandro Angelini, dello spettacolo più grande, quello offerto dalla gente. Tra elogio della lentezza e un eterno precariato professionale e sentimentale, Vincenzo Malinconico si barcamena tra ex moglie e figli, tra un nuovo possibile amore e la difficoltà di rinunciare al passato. Ed è in questo navigare a vista che viene chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a pezzi cadaveri scomodi e smaltirli con radicata nonchalance. In un primo momento, Malinconico vorrebbe rifiutarsi di difenderlo, appellandosi a principi deontologici. Poi, convinto dalla figlia di Burzone, Brooke, che gli ricorda la sua Alagia, accetta l’incarico.

Quest’avventura nei meandri della camorra, a cavallo tra commedia e giallo, darà a Malinconico l’occasione di conoscere Amodio Tricarico, un surreale tuttofare della malavita che da un momento all’altro si autoproclama suo braccio destro e non lo lascia più, nella buona e nella cattiva sorte. Ed è proprio la cattiva sorte a dare il via all’indagine made in Malinconico, la notte in cui Brooke viene trovata assassinata senza un apparente motivo. Clicca qui per eventuali approfondimenti sulla nuova fiction Rai.

