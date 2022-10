Kim Rossi Stuart chi è, dall'incidente in moto all'amore e ai figli

20 ottobre 2022 a

Attore e regista, Kim Rossi Stuart oggi giovedì 20 ottobre, sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, talk di attualità di Rai 1. Scopriamo meglio chi è Kim Rossi Stuart. Figlio dell'attore Giacomo Rossi Stuart e dell'ex modella e scrittrice Klara Muller, esordisce sul grande schermo a soli cinque anni in Fatti di gente perbene. Inizia una lunga carriera di attore che lo vede già protagonista a 14 anni nella miniserie I ragazzi della valle misteriosa. Poi Il ragazzo dal kimono d’oro, film-imitazione del cult americano Karate Kid, e il ruolo di Romualdo nella miniserie fantasy Fantaghirò. E' solo l'inizio di uno lungo ed entusiasmante percorso: Al di là delle nuvole, Pinocchio, Romanzo Criminale, Vallanzasca – Gli angeli del male, Questioni di cuore e Gli anni più belli, solo per citare alcuni titoli. Le sue interpretazioni sono state premiate con un David di Donatello, cinque Nastri d’Argento, tre Globi d’Oro, tre Ciak d’oro e tre Premi Faiano.

Nella vita privata si è sposato nel 2019 con l'attrice e conduttrice Ilaria Spada dopo averla frequentata per oltre dieci anni. Hanno tre figli, l'ultima nata a febbraio 2022. Spada prima temeva di crescere bambini, ma dopo la conduzione dello Zecchino d'Oro e la nascita della nipote, si è decisa. Un mese e mezzo dopo aver conosciuto Kim Rossi Stuart era incinta di Ettore. La famiglia abita in una casa di Villa San Giovanni in Tuscia, in provincia di Viterbo.

Nel 2005 l'attore è stato vittima di un incidente in moto, travolto da un'auto mentre era di ritorno da una partita di calcetto. Le ferite lo hanno costretto a letto per diversi mesi, poi il lento recupero. Nella sua carriera ha prestato spesso il suo volto a film legati a tematiche sociali. Nel 2020 ha recitato in Cosa sarà, una pellicola diretta da Francesco Bruni, dove ha interpretato un uomo che lotta contro la leucemia.

