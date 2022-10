Oggi è un altro giorno, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 20 ottobre

20 ottobre 2022 a

Oggi è un altro giorno, chi vedremo nella puntata di oggi giovedì 20 ottobre? Come sempre non mancheranno ospiti importanti nel talk condotto da Serena Bortone, inizio alle ore 14.05 su Rai 1. Il primo a raccontarsi sarà Kim Rossi Stuart. Seguirà Giovanni Floris, giornalista e scrittore, in libreria con il suo ultimo libro dal titolo "Il gioco" un romanzo dal sapore decisamente noir. Poi sarà la volta della scrittrice Chloe Facchini autrice del libro “Donna”, una storia autobiografica sull'accettazione di sé e dell'identità di genere. Spazio anche alla cantante Neja, icona della musica dance anni ‘90. La seconda parte del programma sarà dedicata alla politica e all'attualità. Tra gli ospiti Maurizio Molinari, direttore de La Repubblica.

Video su questo argomento Kim Rossi Stuart: il mio western sul rapporto padre-figlio TMNews

