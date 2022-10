Galileo Galileo, stasera in tv mercoledì 19 ottobre su La7: Una giornata particolare

19 ottobre 2022 a

Una giornata particolare, il programma condotto su La7 da Aldo Cazzullo, è dedicato stasera, mercoledì 19 ottobre, a Galileo Galilei. Per l'esattezza al 22 giugno 1633, quando davanti al Tribunale dell’Inquisizione per salvarsi lo scienziato dovrà negare se stesso e la verità inconfutabile delle sue teorie. E' l'ultima puntata del format dedicato ai personaggi nelle fasi in cui hanno cambiato il corso della storia e in parte anche delle nostre vite.

Il 22 giugno 1633 un uomo anziano, malato di artrite, si trascina a passi lenti al cospetto di una Corte molto particolare: il Tribunale dell’Inquisizione. È lo stesso uomo che a Venezia e poi in tutto il mondo ha riscosso un successo senza precedenti: Galileo Galilei, il più celebre scienziato del suo tempo. È accusato di aver trasgredito un divieto che le autorità ecclesiastiche gli avevano imposto di rispettare, quello di non sostenere né difendere la teoria secondo cui è la Terra a girare intorno al Sole e non il contrario.

Stasera Cazzullo ripercorre però anche l’ascesa di Galilei da quando, nel 1609, dal Campanile di piazza San Marco a Venezia lo scienziato pisano ha mostrato un’invenzione olandese da lui perfezionata: il cannocchiale. Proprio grazie a questo strumento e alle osservazioni che ne derivarono, Galilei è arrivato a confutare la centralità della Terra nel sistema Universo, una tesi rivoluzionaria che mette in discussione l’autorità della Chiesa cattolica. Lo scienziato scrive il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” e il Papa del tempo, Urbano VIII, che di Galileo Galilei era amico ed estimatore, lo fa processare.

