Il Collegio stasera in tv mercoledì 19 ottobre. Le anticipazioni

Il Collegio seconda puntata. Stasera in tv, mercoledì 19 ottobre, su Rai 2 torna il docureality arrivato ormai alla settima edizione. Il programma quest'anno è ambientato nell'ormai lontano 1958. Per la prima volta gli alunni e le alunne vengono divisi in due sezioni separate, come accadeva allora: la scuola media e quella di avviamento professionale. I ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di rivivere gli anni Cinquanta, quando l'Italia stava iniziando ad assaporare quello che poi verrà chiamato miracolo economico. Tra le altre cose viene inaugurata l'Autostrada del Sole e il brano Volare vince Il Festival di Sanremo. La voce narrante è quella di Nino Frassica. Rinnovato il corpo docenti e ovviamente quello degli studenti. Il docureality entra nel vivo.

