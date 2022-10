Stasera in tv mercoledì 19 ottobre, su Canale 5 ultima puntata di Emigratis

19 ottobre 2022 a

Emigratis, ultima puntata. Stasera in tv, mercoledì 19 ottobre, in prima serata su Canale 5, si chiude la stagione con "La resa dei conti". Nel quarto appuntamento serale, Bufalone e Messicano, interpretati dal duo comico foggiano, da Los Angeles si sposteranno nella città che non dorme mai: Las Vegas. Qui incontreranno la leggenda della boxe, Mike Tyson. Ma Pio e Amedeo avranno modo di vedersi anche con Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriano e il pilota di Formula 1, Felipe Massa. “Emigratis – La resa dei conti” nasce da un’idea sperimentata qualche anno fa da Pio e Amedeo all’interno de Le Iene. Due ipotetici cafoni in vacanza in cerca di divertimenti e soggiorni a scrocco di vip e personaggi noti del mondo della tv, dello sport, della musica e dell’imprenditoria. Dopo le tre stagioni su Italia 1, quest'anno il programma è approdato su Canale 5. La voce narrante è quella inconfondibile di Francesco Pannofino. Una serata di divertimento e di risate.

