Controcorrente, stasera mercoledì 19 ottobre su Rete 4: ospiti e anticipazioni

19 ottobre 2022

Stasera in tv, mercoledì 19 ottobre, su Rete 4 appuntamento con Controcorrente. In prima serata (inizio alle 21.20), Veronica Gentili affronta i temi di attualità, in particolare politica ed economia. Annunciati gli ospiti di stasera. In studio il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei. Ma tra gli ospiti ci saranno anche il senatore e leader di Azione, Carlo Calenda, il parlamentare Alessandro Zan del Pd e lo scrittore Amitav Ghosh. Ovviamente numerosi i temi della serata, a partire dalle trattative che i partiti stanno portando avanti per la formazione del nuovo governo. Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche e tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si sta consumando un vero e proprio duello. Spazio anche ai servizi legati alla tutela dei diritti LGBTQ+, ma si parlerà anche del carovita che sta mettendo in ginocchio le imprese e le famiglie italiane. Gli aumenti dei prezzi non si fermano e il primo problema che dovrà affrontare il nuovo esecutivo, sarà proprio quello di cercare di contenere la crescita del costo della vita, in particolare delle fonti energetiche.

