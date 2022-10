Porta a Porta stasera mercoledì 19 ottobre, annunciato un duello tra Licia Ronzulli e Maria Domenica Castellone

19 ottobre 2022 a

Si annuncia particolarmente intensa la puntata di questa sera, mercoledì 19 ottobre, di Porta a Porta, il talk di Rai 1 condotto da Bruno Vespa. In studio, infatti, è annunciata la presenza di Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia e Maria Domenica Castellone, del Movimento 5 Stelle. Inizio alle ore 23.30. Da giorni Licia Ronzulli, fedelissima di Silvio Berlusconi, è al centro del dibattito politico. Il leader di Forza Italia l'avrebbe voluta tra i ministri, ma sul suo nome Giorgia Meloni ha posto il veto. I senatori azzurri hanno quindi deciso di eleggerla capogruppo. Ronzulli non è mai scesa in polemica, sottolineando in ogni occasione che a portare avanti le trattative era il suo leader.

