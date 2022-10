Nina Zilli, chi è: dai fidanzati all'amore per la musica e per Milano

19 ottobre 2022 a

a

a

Chi è Nina Zilli? La cantautrice oggi, mercoledì 19 ottobre, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone ogni giorno su Rai 1 dalle ore 14. Maria Chiara Fraschetta, questo il vero nome dell'artista, è nata a Piacenza il 2 febbraio 1980. Appassionata di basket fin da ragazzina, durante il liceo era una adolescente insicura che non si accettava fisicamente. La svolta è arrivata con il secondo posto a Miss Liceo. La musica è diventata subito fondamentale per la sua vita, ma ha comunque trovato il tempo per laurearsi in Relazioni Pubbliche allo Iulm di Milano.

Ha debuttato in tv su Mtv, poi Roxy Bar con Red Ronnie. Nel 2009 il suo esordio discografico e l'inizio di una carriera che l'ha vista crescere lavoro dopo lavoro. Giudice di Italia’s Got Talent fino al 2018, non si è fatta mancare le partecipazioni al Festival di Sanremo dove nel 2020 ha duettato con Diodato sulle note di 24mila baci. Ma il pubblico è sempre stato catturato anche dalla sua vita privata, molto intensa. Dopo sette anni con Riccardo Gibertini, musicista e trombettista con cui la cantante piacentina ha più volte condiviso il palcoscenico, la relazione con Giovanni Pellino, in arte Neffa.

Sara Simeoni, dai trionfi nello sport alla delusione politica

Un anno di fidanzamento con il cestista Stefano Mancinelli, poi Omar Hassan, pittore e pugile, altra storia finita. In seguito ha iniziato a frequentare Daniele Lazzarin, in arte Danti, frontman dei Two Fingerz. Dopo una parentesi in America da giovanissima, Nina Zilli ha scelto Milano dove vive ancora perché considera la città vitale e ricca di possibilità per shopping, passeggiate e locali. Non ne sopporta però il trambusto, la fretta eccessiva e i cieli grigi.

Gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.