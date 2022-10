Sara Simeoni, chi è la donna che ha detenuto per decenni il record di salto in alto

19 ottobre 2022 a

a

a

Sara Simeoni, oggi mercoledì 19 ottobre, sarà ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle ore 14. L'ex saltatrice in alto è una delle atlete più importanti della storia dello sport italiano. Riuscì a conquistare la Medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Mosca nel 1980. Fra le sue vittorie più importanti il campionato europeo del 1978, le due medaglie d’oro alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo oltre a quattro titoli di campionessa europea indoor.

Gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Sara Simeoni è nata in Veneto e più precisamente a Rivoli Veronese, il 19 aprile del 1953. Ha cominciato molto presto a frequentare le pedane di atletica, aveva solo 13 anni e si è dedicata al salto in alto essendo già all’epoca, alta all’incirca 178 centimetri. Durante la sua carriera è stata per ben quattordici volte campionessa italiana detenendone il primato azzurro dal 1971 al 2007. Ha insegnato anche all’università di Scienze Motorie. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposata con Erminio Azzaro. I due si sono conosciuti grazie alla loro passione sportiva e sono poi convolati a nozze nel 1987. Dalla loro unione è nato un figlio, Roberto. Nel 2014 Sara Simeoni fu eletta Atleta del Centenario insieme ad Alberto Tomba (in occasione dei 100 anni del Coni).

A Chi l'ha visto? i casi di Jois Pedone e Marzia Capezzuti

Per lei anche un'esperienza in politica. "Avevo sempre detto di no a Forlani, a Prodi, a Berlusconi. Ho detto sì ad Alessandra Moretti entrando nella sua lista civica alle regionali del 2017 - ha raccontato in una vecchia intervista - Perché era una donna, anche se non credo alle quote rosa. Perché s’è mossa per venire qui, a casa. Perché sembrava interessata allo sport nelle scuole. Totale: sono stata la più votata in tutta la regione: 2.223 voti. Ma al posto mio è andato avanti uno di Vicenza che di voti ne aveva presi 400 o giù di lì. Moretti, mai più vista né sentita".

Amaurys Perez, dalla pallanuoto a star della tv: ora rischia la squalifica dal GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.