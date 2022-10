Oggi è un altro giorno, appuntamento con Serena Bortone su Rai 1

19 ottobre 2022 a

Anche oggi, mercoledì 19 ottobre, in tv appuntamento su Rai 1 con Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone che si occupa di attualità, musica, spettacolo ma anche politica. Le ultime puntate sono state particolarmente intense proprio sul fronte della politica, visto che sono stati ospiti numerosi parlamentari neo eletti. Nella puntata di oggi si parlerà sicuramente di Franco Gatti, storico componente dei Ricchi e Poveri, morto all'età di ottant'anni. In studio la storica campionessa olimpionica Sara Simeoni. A seguire Nina Zilli racconterà il suo ruolo di protagonista del film “La California” della regista Cinzia Bomoll, presentato alla Festa del Cinema di Roma. Saranno anche ospiti gli scrittori Maria Grazia Calandrone ed Edoardo Albinati. Nella seconda parte del programma, come di consueto, verranno invece approfonditi in diretta tutti i principali fatti della politica e dell'attualità. In studio tra gli altri, il Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Massimiliano Fedriga,

