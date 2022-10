Le Iene, stasera in tv 18 ottobre su Italia1: Belen Rodriguez incontra i suoi haters

18 ottobre 2022 a

Stasera in tv - martedì 18 ottobre - nuova puntata de Le Iene su Italia1 (dalle ore 21,25). Belén Rodríguez - oltre a condurre con Teo Mammuccari - torna a vestire i panni d’inviata in un servizio autobiografico. La showgirl incontrerà, infatti, i suoi fan e i suoi haters in una cornice molto affascinante: il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Una sorta di esperimento che si preannuncia di sicuro interesse.

Altro servizio importante è quello di Giulio Golia, a Bari per raccontare la vicenda di Maria Grazia e di suo figlio Jacopo, affetto da autismo non verbale. Pochi giorni fa la donna ha scritto un post sui social (diventato poi virale) dove denunciava una situazione alquanto sconcertante: dopo aver cambiato 17 insegnanti di sostegno è stata infatti costretta a ritirare Jacopo dalla scuola. Maria Grazia ha denunciato un sistema discriminatorio e non inclusivo, in una società del tutto impreparata al disturbo dello spettro autistico. Oltre ad incontrare i due protagonisti di questa storia, Golia ha fatto visita al sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Tra gli altri servizi si segnala quello di Stefano Corti, che ha permesso alla piccola Carol, tifosissima della Lazio, di incontrare il suo idolo Ciro Immobile, capitano della squadra capitolina. Luigi Pelazza continua invece a raccontare la tormentata storia d’amore tra Luca e Arelis. Oltre agli ospiti fissi, i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi, interviene in studio Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica militare, da poco tornata dall’Ucraina, dove è stata arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale.

