Roberto Baggio, chi è la moglie: il buddismo, gli infortuni, la carriera. Stasera in tv 18 ottobre su Canale5 il film Il divin codino

Stasera in tv - martedì 18 ottobre 2022 - Canale5 propone in prima visione per la televisione Il divin codino, film che percorre la parabola umana di Roberto Baggio, fuoriclasse del calcio italiano capace di diventare un mito per più di una generazione di appassionati. La pellicola - che vede l'attore Andrea Arcangeli nei panni del calciatore - è noto per gli utenti di Netflix (regia di Letizia Lamartire). Si ripercorrono gli anni centrali della sua carriera: la gioventù, il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, il rigore sbagliato nella finale Italia-Brasile valida per il Mondiale 1994 negli Usa, gli infortuni, gli screzi con gli allenatore, i grandi successi e il rapporto con il padre sino al buddismo.

Ma chi è Baggio? Originario di Caldogno, in provincia di Vicenza, 55 anni, venne chiamato Roberto dal padre Florindo in onore di Boninsegna, grande bomber della Nazionale e anche di Inter e Juventus. Fa il suo esordio nei professionisti con il Vicenza, poi il passaggio alla Fiorentina con si mette definitivamente in evidenza. In questi due club deve affrontate altrettanti infortuni al ginocchio, che lo spingeranno ad abbracciare il buddismo all'inizio del 1988. Dopo il Mondiale del 1990 in cui diventa un titolatissimo, passa alla Juventus tra numerose polemiche. In bianconero si consacra come stella internazionale, vince una Coppa Uefa, uno Scudetto e una Coppa Italia, ma soprattutto il Pallone d'oro nel 1993. Nell'estate successiva trascina l'Italia sino alla finale del Mondiale. Dopo 115 gol in bianconero giocherà per Milan (vincendo un altro Scudetto), Bologna e Inter. Poi per quattro stagioni al Brescia, annate segnate con l'obiettivo di giocare altri Mondiali. Ci riuscirà nel 1998 ma non nel 2002 (Trapattoni lo lasciò a casa). In Nazionale vanta il notevole score di 27 reti in 58 partite.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo Baggio si è ritirato a vita privata nella sua villa ad Altavilla Vicentina con sua moglie Andreina, sposata nel 1989, e i tre figli Valentina, Mattia e Leonardo. "Mia moglie e i miei figli ci sono sempre stati, con i modi e le parole giuste. So che non è stato facile per loro: la condizione del calciatore ti porta spesso lontano da casa per molti giorni, eppure loro c’erano. E ci sono ancora, il nostro rapporto non ha mai smesso di essere intenso. La vita mi ha dato anche questo grande privilegio" ha detto in una intervista Baggio. Per tre anni è stato presidente del Settore tecnico della Figc, un'esperienza conclusa perché "il mio programma di 900 pagine, presentato a novembre 2011, è rimasto lettera morta, e ne traggo le conseguenze". Grande appassionato di caccia, è proprietario di un'azienda agricola in Argentina.

