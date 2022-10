Cartabianca, stasera in tv 18 ottobre su Rai3: anticipazioni e ospiti di Bianca Berlinguer

18 ottobre 2022 a

Stasera in tv - martedì 18 ottobre 2022 - su Rai3 consueto appuntamento con Cartabianca (dalle ore 21,20), il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.



Entra nel vivo la procedura per la formazione del nuovo governo. Nei prossimi giorni si apriranno le consultazioni al Quirinale, intanto l’accordo e l’unione nel centrodestra sembra essere ritrovata, dopo l’incontro tra Meloni e Berlusconi. Cosa c’è da attendersi? Chi saranno i ministri? Tanti i problemi da affrontare: il caro bollette; la situazione in Ucraina con la Russia che ha bombardato Kiev e la crisi energetica.

